Тюменские власти приняли решение по дистанту в школах и вузах

18 февраля 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Школьники вернутся в учебные заведения 21 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено с 21 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщили URA.RU в информационном центре правительства области. «Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21.02.2022 г. возобновляется очный формат обучения: для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима; в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в решении оперштаба. Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 19 февраля. При этом удаленка с 14 февраля была отменена во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено с 21 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщили URA.RU в информационном центре правительства области. «Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21.02.2022 г. возобновляется очный формат обучения: для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима; в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в решении оперштаба. Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 19 февраля. При этом удаленка с 14 февраля была отменена во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.