Тюменские власти приняли решение по дистанту в школах и вузах

Дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено с 21 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщили URA.RU в информационном центре правительства области.
«Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21.02.2022 г. возобновляется очный формат обучения: для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима; в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в решении оперштаба.
Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 19 февраля. При этом удаленка с 14 февраля была отменена во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.
Дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено с 21 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщили URA.RU в информационном центре правительства области. «Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21.02.2022 г. возобновляется очный формат обучения: для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима; в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в решении оперштаба. Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 19 февраля. При этом удаленка с 14 февраля была отменена во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.