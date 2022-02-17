17 февраля 2022
16 февраля 2022

Тюменские власти приняли решение по дистанту в школах и вузах

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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Школьники вернутся в учебные заведения 21 февраля Фото:
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Дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено с 21 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщили URA.RU в информационном центре правительства области.

«Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21.02.2022 г. возобновляется очный формат обучения: для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима; в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в решении оперштаба.

Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 19 февраля. При этом удаленка с 14 февраля была отменена во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.

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Дистанционное обучение в школах, ссузах и вузах Тюменской области будет отменено с 21 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщили URA.RU в информационном центре правительства области. «Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21.02.2022 г. возобновляется очный формат обучения: для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима; в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в решении оперштаба. Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 19 февраля. При этом удаленка с 14 февраля была отменена во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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