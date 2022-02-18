Украина начала мобилизацию сил на границе с ДНР и ЛНР. Инсайд

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Жители Макеевки получили в почтовые ящики повестки от военных Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Военные управления Украины направили жителям Донецкой и Луганской народных республик повестки о мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU на границе с Россией сообщили местные жители.

«Жители Макеевки и других сел близ Донецка рассказали о том, что почтовые ящики граждан стали приходить повестки от военных. В регионе объявлена мобилизация. Местные уверены, что идет подготовка к военному конфликту. Возможно, в ДНР и ЛНР уверены, что в скором времени Украина пойдет в наступление. Это связано с неутихающими обстрелами в Донецкой и Луганской областях. Среди жителей населенных пунктов, находящихся близ линии соприкосновения, рядом с Донецким аэропортом не утихают слухи о скором нападении Украины», — рассказал корреспондент. Эту же информацию подтвердил один из местных жителей.

Ранее жители граничащих с Донбассом районов Ростовской области рассказали, что переживают из-за возможного начала боевых действий в Донецкой народной республике и считают, что ситуация сейчас крайне напоминает время перед началом Великой Отечественной войны. Некоторые из жителей Донецка и Луганска ежедневно пересекают границу и делятся впечатлениями о ситуации.

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Военные управления Украины направили жителям Донецкой и Луганской народных республик повестки о мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU на границе с Россией сообщили местные жители. «Жители Макеевки и других сел близ Донецка рассказали о том, что почтовые ящики граждан стали приходить повестки от военных. В регионе объявлена мобилизация. Местные уверены, что идет подготовка к военному конфликту. Возможно, в ДНР и ЛНР уверены, что в скором времени Украина пойдет в наступление. Это связано с неутихающими обстрелами в Донецкой и Луганской областях. Среди жителей населенных пунктов, находящихся близ линии соприкосновения, рядом с Донецким аэропортом не утихают слухи о скором нападении Украины», — рассказал корреспондент. Эту же информацию подтвердил один из местных жителей. Ранее жители граничащих с Донбассом районов Ростовской области рассказали, что переживают из-за возможного начала боевых действий в Донецкой народной республике и считают, что ситуация сейчас крайне напоминает время перед началом Великой Отечественной войны. Некоторые из жителей Донецка и Луганска ежедневно пересекают границу и делятся впечатлениями о ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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