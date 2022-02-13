У границы ДНР живут новостями о войне: «Обстановка как 1941-м»

Как жителей Донбасса возят за паспортами РФ, а россияне оценивают адекватность политиков

13 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Напоминание о войне на границе с ДНР можно увидеть везде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Война на Украине Пока весь мир обсуждает заявления политиков о войне на Украине, на границе России и Донецкой народной республики вынуждены заниматься тем же, хотя и надеются на мирный исход. Здесь, в российском селе Успенка уже привыкли к жизни на две или даже на три страны, к потере связей с Украиной и к ожиданию боев, которые уже видели почти 10 лет назад. Репортаж URA.RU. Туристам проход запрещен Неместным в приграничной зоне перемещение без пропусков от ФСБ запрещено Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В селе Успенка Ростовской области сейчас расположена таможенная зона и основной пограничный пропускной пункт между Россией и ДНР. Вдоль трассы от ближайшего поселка Матвеев-Курган до Успенки стоят ряды фур. Водители по несколько день ждут разрешения на проезд. Неподалеку придорожная гостиница и парковка для автомобилей, которая заполнена машинами с ростовскими и украинскими номерами. Нередки здесь и автомобили с номерными знаками Донецкой Народной Республики. На парковке можно заметить киоск, где въезжающие в Россию автомобилисты могут оформить полис ОСАГО. Очереди на оформление не заметно, но судя по автомобильному трафику на границе, услуга должна пользоваться спросом. На парковке возле таможенной зоны около десятка автомобилей такси. Здесь забирают пассажиров и везут в основном до Матвеев-Кургана, где можно пересесть на электричку или автобус до Ростова. Между двумя таксистами завязывается перепалка из-за пассажира. Мужчина кавказской внешности вызывает на бой другого таксиста. Тот, усаживая пассажира в автомобиль, успевает ответить оппоненту. Судя по их перепалке, серьезный мужской разговор состоится здесь же вечером. Пока же пассажира из ДНР нужно вести в Ростов-на-Дону. Границу открыта не для всех — туристов всех сортов, не имеющих формальных связей с Донбассом в республику не пустят, причем на законном основании. Такое право дают введенные в 2020-м году коронавирусные ограничения, которые до сих пор позволяют эффективно фильтровать трафик в сухопутных и пешеходных пунктах перехода. А потому перебраться в ДНР можно лишь попав в так называемый «список Голиковой» — так документ называют пограничники. Жизнь на три страны Новость по теме МИД РФ раскрыло лживую кампанию Запада против России. «Сговор властей и СМИ» Граждане ДНР могут пересекать границу в обе стороны совершенно спокойно — главное иметь на руках и российский, и республиканский паспорт. И, по словам жителей Матвеев-Кургана, выдача российского гражданства сейчас поставлена на поток. Для этого в населенные пункты близ границы ежедневно приезжает по два-три автобуса из непризнанной республики — словно конвейер работает, говорит Алексей, проживающий в донбасском селе Амвросиевка. «Я живу по ту стороны границы, но здесь, в Успенке, у меня много родни, так что границу приходится пересекать часто. Проходим спокойно, проблем с пересечением нет никаких. С одной стороны ты просто показываешь российский паспорт, а с другой паспорт ДНР. Здесь вообще почти у всех по три паспорта — ДНР, российский и украинский. Правда, у меня лично украинский уже давно просрочен. Продлять его я не поехал, поскольку попасть в Украину я теперь могу только через территорию России. Ехать нужно через Харьков, а конкретно мне — в Мариуполь. По пути серьезные блокпосты, за просрочку паспорта влепят штраф. В какой-то момент я понял, что украинский паспорт мне теперь уже просто не нужен. Вообще связи с Украиной у большинства жителей ДНР постепенно размываются за все эти годы. Периодически еще созваниваемся с друзьями-знакомыми там, но все как-то реже. На самом деле грустно, что все так произошло тогда в 2014», — рассказывает Алексей. Как выясняется из разговоров с местными жителями, не у всех россиян возникают проблемы с пересечением границы. Житель Успенки Михаил Сергеевич рассказал корреспондентам URA.RU, что ему часто нужно ездить в Амвросиевку и для этого он лишь делает запрос в пограничную службу. «Паспорта ДНР у меня нет, лишь российский, но никаких проблем, чтобы пройти границу пока не возникало. При этом бываю там частенько», — рассказал наш собеседник. Брошенные дома, собаки и неприкаянные люди — явления, к которым уже привыкли на границе с Донбассом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Неподалеку от проходного пункта пошатываясь бродит мужчина в камуфляжном костюме и грязных кроссовках. На его шее наушники, а в руке бутылка крепкого пива. Его зовут Игорь, и всем постоянным обитателям приграничной зоны он уже примелькался и даже порядком поднадоел. Его хорошо знают в близлежащей гостинице и даже на какое-то время селили бесплатно в один из номеров вместе с семьей, пока он его не разнес. Игорь утверждает, что он уже не может два года попасть домой в ДНР, где его ждут супруга с детьми. На руках у него лишь украинский паспорт, а он вынужден скитаться здесь в приграничной зоне и ночевать в машине. «Нас таких здесь много, часть живет тут же в Успенке. В свое время мы уехали беженцами в Россию работать, но пахать пришлось за тарелку каши. Долго так не продержишься, а сейчас вот не получается вернуться. Хотя по ту сторону меня ждет сын и супруга, а я всю жизнь прожил на Донбассе», — рассказал Игорь. Правдивость его слов проверить не удалось, но, его опровергает Сергей Алексеевич. «Вранье, что здесь в Успенке живут какие-то люди, которые не могут попасть домой в ДНР. Я о таком не слышал. Ну, если у меня в наличии лишь российский паспорт, и я спокойно перехожу границу, то о каких проблемах могут говорить люди с украинскими паспортами», — возмущается житель Успенки. Войны здесь не хотят Статья по теме Россия предложила Украине вариант решения проблемы Донбасса Субботним утром в Успенке достаточно людно. Ряды местных жителей растекаются по деревенским улицам со стороны железнодорожной станции. Приехала утренняя электричка с Таганрога. Успенку разделяет на две части железная дорога. Недавно отсюда запустили электричку в Донецк, но пока особой популярностью она не пользуется. Из ДНР на границу по-прежнему предпочитают добираться на автобусах или личном транспорте. На пешеходном переходе через железную дорогу дежурит мужчина в военной форме. В бинокль он пристально смотрит на нас. «У нас все нормально. Живем тихо и мирно, а на новости из телевизора особо внимания не обращаем. Войны здесь не ждут, но в случае чего ее не боятся. Из Успенки никто не уезжает, тем более, что живут тут одни старики. В 2014 году, конечно, было страшнее. К нам в здание вокзала тогда прилетело пару снарядов. Тогда украинские войска подошли близко, бой шли возле Амвросиевки, но их быстро отсюда прогнали. С тех пор тишина», — рассказывает Алексей Сергеевич. Жители ДНР тоже в войну не верят. Как говорит Алексей, никто по ту сторону границы не думает, что возможно возобновление полномасштабных военных действий, а уж какой-то конфликт при участии России. «Я живу в двадцати километрах от границы, поэтому никаких опасений по поводу войны у меня нет. Сомневаюсь, что она начнется. Все-таки в руководстве Украины нет конченых дураков, несмотря на то, что их к этой войне активно подталкивают. Тем более, нет дураков и со стороны России. Определенная напряженность у нас, жителей ДНР, есть. Новости пугают, цены растут, передвижения военной техники также наводят на тревожные мысли. Но мы не особо верим, как в начало войны, так и в слухи, что России признает Донбасс своим», — рассказал Алексей. «Дорожная карта» по восстановлению стабильности в этой части Европы далека от идеала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По пути к еще одному пешеходному пропускному пункту в Успенке нам встречаются полуразрушенные дома. Заметно, что село медленно приходит в запустение. По слякоти проезжей части с тяжелыми сумками идет пожилая женщина. Подходим к ней предлагаем помощью. Выясняется, что она также живет по ту сторону границы, а в Россию приехала в гости к сестре, живущей в близлежащем Матвеев-Кургане. «Тяжело сейчас всем, что по ту, что по эту сторону границы. Я, например, уже не получаю пенсию от Украины, а лишь полагаюсь на социальные выплаты от России. Но это деньги небольшие — всего 8600 рублей. Приходится как-то жить хоть на это. Даже не могу ничего вам сказать по поводу возможного начала войны. Правда перед началом Великой Отечественной тоже никто не верил, но обстановка чем-то была очень похожа. Сейчас разве можно что-то предсказать?» — вздыхает Антонина Петровна. После этого диалога нашу прогулку прервал белый внедорожник, резко перегородивший дорогу. Водитель автомобиля, оказавшийся сотрудником приграничной службы, попросил у нас документы на проверку и предложил проехать с ним для профилактической беседы. Корреспондентам URA.RU вежливо объяснили, что свободно разгуливая по Успенке, мы нарушаем правила работы в приграничной зоне и попросили покинуть ее в кратчайшие сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пока весь мир обсуждает заявления политиков о войне на Украине, на границе России и Донецкой народной республики вынуждены заниматься тем же, хотя и надеются на мирный исход. Здесь, в российском селе Успенка уже привыкли к жизни на две или даже на три страны, к потере связей с Украиной и к ожиданию боев, которые уже видели почти 10 лет назад. Репортаж URA.RU. Туристам проход запрещен В селе Успенка Ростовской области сейчас расположена таможенная зона и основной пограничный пропускной пункт между Россией и ДНР. Вдоль трассы от ближайшего поселка Матвеев-Курган до Успенки стоят ряды фур. Водители по несколько день ждут разрешения на проезд. Неподалеку придорожная гостиница и парковка для автомобилей, которая заполнена машинами с ростовскими и украинскими номерами. Нередки здесь и автомобили с номерными знаками Донецкой Народной Республики. На парковке можно заметить киоск, где въезжающие в Россию автомобилисты могут оформить полис ОСАГО. Очереди на оформление не заметно, но судя по автомобильному трафику на границе, услуга должна пользоваться спросом. На парковке возле таможенной зоны около десятка автомобилей такси. Здесь забирают пассажиров и везут в основном до Матвеев-Кургана, где можно пересесть на электричку или автобус до Ростова. Между двумя таксистами завязывается перепалка из-за пассажира. Мужчина кавказской внешности вызывает на бой другого таксиста. Тот, усаживая пассажира в автомобиль, успевает ответить оппоненту. Судя по их перепалке, серьезный мужской разговор состоится здесь же вечером. Пока же пассажира из ДНР нужно вести в Ростов-на-Дону. Границу открыта не для всех — туристов всех сортов, не имеющих формальных связей с Донбассом в республику не пустят, причем на законном основании. Такое право дают введенные в 2020-м году коронавирусные ограничения, которые до сих пор позволяют эффективно фильтровать трафик в сухопутных и пешеходных пунктах перехода. А потому перебраться в ДНР можно лишь попав в так называемый «список Голиковой» — так документ называют пограничники. Жизнь на три страны Граждане ДНР могут пересекать границу в обе стороны совершенно спокойно — главное иметь на руках и российский, и республиканский паспорт. И, по словам жителей Матвеев-Кургана, выдача российского гражданства сейчас поставлена на поток. Для этого в населенные пункты близ границы ежедневно приезжает по два-три автобуса из непризнанной республики — словно конвейер работает, говорит Алексей, проживающий в донбасском селе Амвросиевка. «Я живу по ту стороны границы, но здесь, в Успенке, у меня много родни, так что границу приходится пересекать часто. Проходим спокойно, проблем с пересечением нет никаких. С одной стороны ты просто показываешь российский паспорт, а с другой паспорт ДНР. Здесь вообще почти у всех по три паспорта — ДНР, российский и украинский. Правда, у меня лично украинский уже давно просрочен. Продлять его я не поехал, поскольку попасть в Украину я теперь могу только через территорию России. Ехать нужно через Харьков, а конкретно мне — в Мариуполь. По пути серьезные блокпосты, за просрочку паспорта влепят штраф. В какой-то момент я понял, что украинский паспорт мне теперь уже просто не нужен. Вообще связи с Украиной у большинства жителей ДНР постепенно размываются за все эти годы. Периодически еще созваниваемся с друзьями-знакомыми там, но все как-то реже. На самом деле грустно, что все так произошло тогда в 2014», — рассказывает Алексей. Как выясняется из разговоров с местными жителями, не у всех россиян возникают проблемы с пересечением границы. Житель Успенки Михаил Сергеевич рассказал корреспондентам URA.RU, что ему часто нужно ездить в Амвросиевку и для этого он лишь делает запрос в пограничную службу. «Паспорта ДНР у меня нет, лишь российский, но никаких проблем, чтобы пройти границу пока не возникало. При этом бываю там частенько», — рассказал наш собеседник. Неподалеку от проходного пункта пошатываясь бродит мужчина в камуфляжном костюме и грязных кроссовках. На его шее наушники, а в руке бутылка крепкого пива. Его зовут Игорь, и всем постоянным обитателям приграничной зоны он уже примелькался и даже порядком поднадоел. Его хорошо знают в близлежащей гостинице и даже на какое-то время селили бесплатно в один из номеров вместе с семьей, пока он его не разнес. Игорь утверждает, что он уже не может два года попасть домой в ДНР, где его ждут супруга с детьми. На руках у него лишь украинский паспорт, а он вынужден скитаться здесь в приграничной зоне и ночевать в машине. «Нас таких здесь много, часть живет тут же в Успенке. В свое время мы уехали беженцами в Россию работать, но пахать пришлось за тарелку каши. Долго так не продержишься, а сейчас вот не получается вернуться. Хотя по ту сторону меня ждет сын и супруга, а я всю жизнь прожил на Донбассе», — рассказал Игорь. Правдивость его слов проверить не удалось, но, его опровергает Сергей Алексеевич. «Вранье, что здесь в Успенке живут какие-то люди, которые не могут попасть домой в ДНР. Я о таком не слышал. Ну, если у меня в наличии лишь российский паспорт, и я спокойно перехожу границу, то о каких проблемах могут говорить люди с украинскими паспортами», — возмущается житель Успенки. Войны здесь не хотят Субботним утром в Успенке достаточно людно. Ряды местных жителей растекаются по деревенским улицам со стороны железнодорожной станции. Приехала утренняя электричка с Таганрога. Успенку разделяет на две части железная дорога. Недавно отсюда запустили электричку в Донецк, но пока особой популярностью она не пользуется. Из ДНР на границу по-прежнему предпочитают добираться на автобусах или личном транспорте. На пешеходном переходе через железную дорогу дежурит мужчина в военной форме. В бинокль он пристально смотрит на нас. «У нас все нормально. Живем тихо и мирно, а на новости из телевизора особо внимания не обращаем. Войны здесь не ждут, но в случае чего ее не боятся. Из Успенки никто не уезжает, тем более, что живут тут одни старики. В 2014 году, конечно, было страшнее. К нам в здание вокзала тогда прилетело пару снарядов. Тогда украинские войска подошли близко, бой шли возле Амвросиевки, но их быстро отсюда прогнали. С тех пор тишина», — рассказывает Алексей Сергеевич. Жители ДНР тоже в войну не верят. Как говорит Алексей, никто по ту сторону границы не думает, что возможно возобновление полномасштабных военных действий, а уж какой-то конфликт при участии России. «Я живу в двадцати километрах от границы, поэтому никаких опасений по поводу войны у меня нет. Сомневаюсь, что она начнется. Все-таки в руководстве Украины нет конченых дураков, несмотря на то, что их к этой войне активно подталкивают. Тем более, нет дураков и со стороны России. Определенная напряженность у нас, жителей ДНР, есть. Новости пугают, цены растут, передвижения военной техники также наводят на тревожные мысли. Но мы не особо верим, как в начало войны, так и в слухи, что России признает Донбасс своим», — рассказал Алексей. По пути к еще одному пешеходному пропускному пункту в Успенке нам встречаются полуразрушенные дома. Заметно, что село медленно приходит в запустение. По слякоти проезжей части с тяжелыми сумками идет пожилая женщина. Подходим к ней предлагаем помощью. Выясняется, что она также живет по ту сторону границы, а в Россию приехала в гости к сестре, живущей в близлежащем Матвеев-Кургане. «Тяжело сейчас всем, что по ту, что по эту сторону границы. Я, например, уже не получаю пенсию от Украины, а лишь полагаюсь на социальные выплаты от России. Но это деньги небольшие — всего 8600 рублей. Приходится как-то жить хоть на это. Даже не могу ничего вам сказать по поводу возможного начала войны. Правда перед началом Великой Отечественной тоже никто не верил, но обстановка чем-то была очень похожа. Сейчас разве можно что-то предсказать?» — вздыхает Антонина Петровна. После этого диалога нашу прогулку прервал белый внедорожник, резко перегородивший дорогу. Водитель автомобиля, оказавшийся сотрудником приграничной службы, попросил у нас документы на проверку и предложил проехать с ним для профилактической беседы. Корреспондентам URA.RU вежливо объяснили, что свободно разгуливая по Успенке, мы нарушаем правила работы в приграничной зоне и попросили покинуть ее в кратчайшие сроки.