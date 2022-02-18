Сход казаков прошел 19 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители казачьих организаций Курганской области подписали в Кургане соглашение о создании совета атаманов региона. Эти советы в субъектах страны создают по указу президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил атаман Сибирского казачьего войска Курганской области, войсковой старшина Сергей Попов. В 2021 году отношения между казачьими организациями региона были напряженными.

«В Кургане прошел сход общественных и реестровых казачьих организаций Курганской области во исполнение указа президента об объединении всех казачьих организаций России. На нем было подписано соглашение о создании совета атаманов Курганской области», — рассказал Попов.

По его словам, особенность события в том, что на него пришли представители общественных и реестровых организаций, а также неформальных общин. Этот совет будет координировать действия всех казачьих объединений региона. После этого, по словам Попова, пройдет совет атаманов Урала. Попов отметил, что такие советы помогают объединить всех казаков независимо от их принадлежности к различным организациям.

На подписание документа приехали представители различных казачьих объединений региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU