Путин начал проверку ядерных сил России

Учения должны проверить готовность ядерных и неядерных сил РоссииФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям стратегических сил, в рамках которых пройдут запуски баллистических ракет. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.
В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. По данным Минобороны, учения призваны проверить надежность стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовность к выполнению задач военным управлением, боевыми расчетами и кораблями, стратегическими ракетоносцами.
Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям стратегических сил, в рамках которых пройдут запуски баллистических ракет. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова. В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. По данным Минобороны, учения призваны проверить надежность стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовность к выполнению задач военным управлением, боевыми расчетами и кораблями, стратегическими ракетоносцами.