Путин начал проверку ядерных сил России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты
Учения должны проверить готовность ядерных и неядерных сил России Фото:

Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям стратегических сил, в рамках которых пройдут запуски баллистических ракет. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. По данным Минобороны, учения призваны проверить надежность стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовность к выполнению задач военным управлением, боевыми расчетами и кораблями, стратегическими ракетоносцами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям стратегических сил, в рамках которых пройдут запуски баллистических ракет. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова. В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. По данным Минобороны, учения призваны проверить надежность стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовность к выполнению задач военным управлением, боевыми расчетами и кораблями, стратегическими ракетоносцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...