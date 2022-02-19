Путин начал проверку ядерных сил России

Учения должны проверить готовность ядерных и неядерных сил России Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин дал старт плановым учениям стратегических сил, в рамках которых пройдут запуски баллистических ракет. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. По данным Минобороны, учения призваны проверить надежность стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовность к выполнению задач военным управлением, боевыми расчетами и кораблями, стратегическими ракетоносцами.