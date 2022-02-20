Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Букингемский дворец. «Сегодня у королевы был положительный результат на COVID», — сообщили в Букингемском дворце. Информацию передает Reuters. Уточняется, что болезнь протекает легко. У Елизаветы II врачи наблюдают симптомы ОРВИ. Королева планирует продолжить выполнять часть своих обязанностей. Елизавете II на данный момент 95 лет. Она является царствующей королевой Великобритании и королевств Содружества. Она вошла на престол 70 лет назад после смерти своего отца.