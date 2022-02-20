20 февраля 2022
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Тюменцы подарили 70-летнему дворнику полторы его зарплаты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ноябрь. Ханты-Мансийск, дворник, лопата, уборка снега
Жильцы решили отблагодарить пожилого мужчину за его труд (архивное фото) Фото:

Жители микрорайона «Европейский» в Тюмени поздравили 70-летнего дворника с наступающим Днем защитника Отечества. Видео поздравления тюменцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Подарком для мужчины стала сумма, равная полутора его зарплатам.

«Мы не ожидали, но более 100 соседей приняли участие в сборе средств на подарок, набралась 31 тысяча рублей. Для хорошего человека хочется тоже постараться и сделать доброе дело. Ценим и уважаем его труд, ведь он выходит на работу в любую погоду и выходные», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео жители дома в микрорайоне «Европейский» вручают подарок 70-летнему дворнику, Евгению Геннадьевичу. По словам тюменцев, дворник качественно исполняет свои обязанности, а также никогда не отказывается поиграть с детьми во дворе, чем давно завоевал их безусловную любовь.

По данным портала Trud.com, средняя предлагаемая зарплата для дворников в Тюмени составляет 18 338 рублей. Таким образом, жильцы вручили мужчине сумму, в полтора раза превышающую его ежемесячный доход.

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Жители микрорайона «Европейский» в Тюмени поздравили 70-летнего дворника с наступающим Днем защитника Отечества. Видео поздравления тюменцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Подарком для мужчины стала сумма, равная полутора его зарплатам. «Мы не ожидали, но более 100 соседей приняли участие в сборе средств на подарок, набралась 31 тысяча рублей. Для хорошего человека хочется тоже постараться и сделать доброе дело. Ценим и уважаем его труд, ведь он выходит на работу в любую погоду и выходные», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео жители дома в микрорайоне «Европейский» вручают подарок 70-летнему дворнику, Евгению Геннадьевичу. По словам тюменцев, дворник качественно исполняет свои обязанности, а также никогда не отказывается поиграть с детьми во дворе, чем давно завоевал их безусловную любовь. По данным портала Trud.com, средняя предлагаемая зарплата для дворников в Тюмени составляет 18 338 рублей. Таким образом, жильцы вручили мужчине сумму, в полтора раза превышающую его ежемесячный доход.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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