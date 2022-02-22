Украина подготовила план войны с Россией

23 февраля 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Украина предполагает использование дипломатии и военный сценарий для предотвращения эскалации Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Украина рассматривает военный сценарий разрешения кризиса вокруг признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и готова сражаться с Москвой за свою территорию. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, у страны есть два варианта предотвратить дальнейшую эскалацию, один из которых предполагает дипломатические инструменты, а другой — военный сценарий. «„План Б“ — сражаться за каждый дюйм земли», — приводит РИА «Новости» слова министра. Ранее в Донбассе начали сообщать об обстрелах со стороны силовиков Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область на фоне конфликта. В России признали независимость ДНР и ЛНР, пишут «Дни.ру». Украина никогда не признает суверенитет этих территорий, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский получил от МИД запрос на полный разрыв дипломатических отношений с РФ. Он сказал, что рассматривается такая возможность, передает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина рассматривает военный сценарий разрешения кризиса вокруг признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и готова сражаться с Москвой за свою территорию. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, у страны есть два варианта предотвратить дальнейшую эскалацию, один из которых предполагает дипломатические инструменты, а другой — военный сценарий. «„План Б“ — сражаться за каждый дюйм земли», — приводит РИА «Новости» слова министра. Ранее в Донбассе начали сообщать об обстрелах со стороны силовиков Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область на фоне конфликта. В России признали независимость ДНР и ЛНР, пишут «Дни.ру». Украина никогда не признает суверенитет этих территорий, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский получил от МИД запрос на полный разрыв дипломатических отношений с РФ. Он сказал, что рассматривается такая возможность, передает «Царьград».