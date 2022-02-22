22 февраля 2022

На Украине заявили, что никогда не признают суверенитет ДНР и ЛНР

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
По словам Дмитрия Кулебы, Украина и весь мир не намерены признавать независимость ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Украина никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Вчера президент [России Владимир] Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — заявил Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по результатам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также он заявил, что у Украины есть два плана для решения конфликта в Донбассе. План «А» заключается в том, чтобы сдерживать РФ и избегать последующей агрессии, а план «Б» — война с Россией за каждый дюйм украинских городов, продолжил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ.

МГБ ДНР сообщило о прорыве украинских солдат в Донбасс. В Донецке была нейтрализована группа диверсантов, пишет Life. Президент США Джо Байден обвинил Путина в начале вторжения на Украину.

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Украина никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Вчера президент [России Владимир] Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — заявил Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по результатам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также он заявил, что у Украины есть два плана для решения конфликта в Донбассе. План «А» заключается в том, чтобы сдерживать РФ и избегать последующей агрессии, а план «Б» — война с Россией за каждый дюйм украинских городов, продолжил дипломат. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. МГБ ДНР сообщило о прорыве украинских солдат в Донбасс. В Донецке была нейтрализована группа диверсантов, пишет Life. Президент США Джо Байден обвинил Путина в начале вторжения на Украину.
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