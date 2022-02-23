Вирусологи заявили о влиянии коронавируса на фигуру

Человек, болеющий коронавирусом, может начать быстро терять мышечную массу. Об этом URA.RU сообщили вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.
«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — сказал Николай Малышев.
Похожее мнение выразил Петр Чумаков. «Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограмм семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все 10. Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы», — отметил вирусолог. По словам специалиста, ее можно восстановить со временем.
Ранее в центре имени Гамалеи сообщили о разработке вакцины от всех штаммов коронавируса. Ученые подали документы, чтобы получить разрешение на проведение клинических исследований.
Человек, болеющий коронавирусом, может начать быстро терять мышечную массу. Об этом URA.RU сообщили вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — сказал Николай Малышев. Похожее мнение выразил Петр Чумаков. «Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограмм семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все 10. Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы», — отметил вирусолог. По словам специалиста, ее можно восстановить со временем. Ранее в центре имени Гамалеи сообщили о разработке вакцины от всех штаммов коронавируса. Ученые подали документы, чтобы получить разрешение на проведение клинических исследований.