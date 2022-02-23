Вирусологи заявили о влиянии коронавируса на фигуру

23 февраля 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Тяжелая болезнь часто сказывается на весе пациента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Человек, болеющий коронавирусом, может начать быстро терять мышечную массу. Об этом URA.RU сообщили вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — сказал Николай Малышев. Похожее мнение выразил Петр Чумаков. «Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограмм семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все 10. Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы», — отметил вирусолог. По словам специалиста, ее можно восстановить со временем. Ранее в центре имени Гамалеи сообщили о разработке вакцины от всех штаммов коронавируса. Ученые подали документы, чтобы получить разрешение на проведение клинических исследований. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек, болеющий коронавирусом, может начать быстро терять мышечную массу. Об этом URA.RU сообщили вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус, как хорошее средство для похудения, не получится», — сказал Николай Малышев. Похожее мнение выразил Петр Чумаков. «Когда люди так тяжело болеют, у них температура повышается и можно буквально за два-три дня килограмм семь сбросить, а у кого высокий исходный вес был, там и все 10. Вряд ли этот процесс будет продолжаться долго, поскольку это потеря мышечной массы», — отметил вирусолог. По словам специалиста, ее можно восстановить со временем. Ранее в центре имени Гамалеи сообщили о разработке вакцины от всех штаммов коронавируса. Ученые подали документы, чтобы получить разрешение на проведение клинических исследований.