Игорь Конашенков напомнил, что во время Балаклавского сражения русские войска разгромили британцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков посоветовал британскому коллеге Бену Уоллесу учить историю. По его словам, заявление о том, что шотландский гвардейский полк разгромил русских в Крыму в 1854 году — мифология.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон может «пнуть» Москву, нанеся удар ее интересам. Он напомнил, что в 1854 году шотландский гвардейский полк разгромил войска российского императора Николая I в Крыму.

«Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества, рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю», — заявил Игорь Конашенков в обращении, разосланном в СМИ.

Конашенков пояснил, что Уоллес говорил о Балаклавском сражении, которое состоялось 25 октября 1854 года. Он напомнил, что тогда британские войска понесли тяжелые потери, но не снискали никаких побед. По словам Конашенкова, единственный подвиг шотландского гвардейского полка заключался в том, что он не сбежал, как остальные, от натиска российской кавалерии.

Официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что в ходе Балаклавского сражения российские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили английскую бригаду легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. По словам Конашенкова, после этого во всех языках мира появилось понятие «пушечное мясо».

Генерал-майор также вспомнил ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что Лондон никогда не признает принадлежность Ростова-на-Дону и Воронежа России. Инцидент произошел на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время дискуссии о российских войсках у границы РФ. Лавров поинтересовался у Трасс, признает ли Россия суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями. После глава британского МИД призналась, что перепутала их с регионами Украины, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам