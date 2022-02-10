«Коммерсант»: МИД Британии не признал суверенитет РФ над Ростовом

10 февраля 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Великобритания никогда не признает суверенитета РФ над двумя областями, отметила Лиз Трасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — приводит информацию « Коммерсант ». Отмечается также, что речь шла об отводе российских войск от границы с Украиной. Сергей Лавров отметил, что российские военные находятся на своей территории и не нарушают территорию Украины. После этого посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт объяснила Трасс, что две этих области — действительно российская территория. Ранее Лавров назвал обсуждение Украины с Трасс «разговором немого с глухим». По словам российского дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений со стороны России по отношению к Украине, пишет «Пятый канал». Он также отметил, что в полной мере разговора с британской стороной не получается, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — приводит информацию «Коммерсант». Отмечается также, что речь шла об отводе российских войск от границы с Украиной. Сергей Лавров отметил, что российские военные находятся на своей территории и не нарушают территорию Украины. После этого посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт объяснила Трасс, что две этих области — действительно российская территория. Ранее Лавров назвал обсуждение Украины с Трасс «разговором немого с глухим». По словам российского дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений со стороны России по отношению к Украине, пишет «Пятый канал». Он также отметил, что в полной мере разговора с британской стороной не получается, передает телеканал 360.