«Коммерсант»: МИД Британии не признал суверенитет РФ над Ростовом

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Великобритания никогда не признает суверенитета РФ над двумя областями, отметила Лиз Трасс Фото:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — приводит информацию «Коммерсант». Отмечается также, что речь шла об отводе российских войск от границы с Украиной.

Сергей Лавров отметил, что российские военные находятся на своей территории и не нарушают территорию Украины. После этого посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт объяснила Трасс, что две этих области — действительно российская территория.

Ранее Лавров назвал обсуждение Украины с Трасс «разговором немого с глухим». По словам российского дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений со стороны России по отношению к Украине, пишет «Пятый канал». Он также отметил, что в полной мере разговора с британской стороной не получается, передает телеканал 360.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — приводит информацию «Коммерсант». Отмечается также, что речь шла об отводе российских войск от границы с Украиной. Сергей Лавров отметил, что российские военные находятся на своей территории и не нарушают территорию Украины. После этого посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт объяснила Трасс, что две этих области — действительно российская территория. Ранее Лавров назвал обсуждение Украины с Трасс «разговором немого с глухим». По словам российского дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений со стороны России по отношению к Украине, пишет «Пятый канал». Он также отметил, что в полной мере разговора с британской стороной не получается, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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