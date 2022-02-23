Министр обороны Британии пригрозил России разгромом. «Можем повторить»

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Великобритания разгромила Россию в 1853 году в Крыму, напомнил Бен Уоллес Фото:

Великобритания способна «пнуть» Россию, нанеся удар ее интересам. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он сравнил президента РФ Владимира Путина с царем Николаем I и напомнил, как Великобритания победила Российскую Империю в 1853 году.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», — цитирует Бена Уоллеса ТАСС.

По мнению министра, Путин совершил ту же ошибку, что и император Николай I. Президент РФ пошел на конфронтацию с Западом, не заручившись поддержкой союзников, считает Уоллес.

Ранее Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После США и Евросоюз ввели антироссийские санкции. По данным The Guardian и The Wall Street Journal, санкционный список Брюсселя возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ограничит доступ России к европейским рынкам и капиталам, пишет RT. Он также пошутил, что депутаты Госдумы, попавшие в санкционный список, лишатся шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе, передает «Национальная служба новостей».

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Великобритания способна «пнуть» Россию, нанеся удар ее интересам. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он сравнил президента РФ Владимира Путина с царем Николаем I и напомнил, как Великобритания победила Российскую Империю в 1853 году. «Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», — цитирует Бена Уоллеса ТАСС. По мнению министра, Путин совершил ту же ошибку, что и император Николай I. Президент РФ пошел на конфронтацию с Западом, не заручившись поддержкой союзников, считает Уоллес. Ранее Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После США и Евросоюз ввели антироссийские санкции. По данным The Guardian и The Wall Street Journal, санкционный список Брюсселя возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ограничит доступ России к европейским рынкам и капиталам, пишет RT. Он также пошутил, что депутаты Госдумы, попавшие в санкционный список, лишатся шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе, передает «Национальная служба новостей».
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