Министр обороны Британии пригрозил России разгромом. «Можем повторить»

23 февраля 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Великобритания способна «пнуть» Россию, нанеся удар ее интересам. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он сравнил президента РФ Владимира Путина с царем Николаем I и напомнил, как Великобритания победила Российскую Империю в 1853 году. «Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», — цитирует Бена Уоллеса ТАСС. По мнению министра, Путин совершил ту же ошибку, что и император Николай I. Президент РФ пошел на конфронтацию с Западом, не заручившись поддержкой союзников, считает Уоллес. Ранее Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После США и Евросоюз ввели антироссийские санкции. По данным The Guardian и The Wall Street Journal, санкционный список Брюсселя возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ограничит доступ России к европейским рынкам и капиталам, пишет RT. Он также пошутил, что депутаты Госдумы, попавшие в санкционный список, лишатся шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе, передает «Национальная служба новостей».