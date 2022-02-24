Пермский ополченец назвал сроки окончания конфликта на Украине

Военная операция на Украине продлится не более двух недель, считает воевавший в Луганске в 2014—2015 годах бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.
«На скорое завершение указывает технологическое и военное превосходство российской армии. К тому же, самые боеспособные украинские части сейчас находятся на Донбассе. С учетом того, что российские войска двигаются еще со стороны Белоруссии и Крыма, самая боеспособная группировка украинской армии будет окружена. И о какой войне тогда может идти речь?» — считает Григоренко.
Военные действия вызывают у него двойственные ощущения. С одной стороны, он рад, что ДНР и ЛНР будут окончательно освобождены и «данная операция так или иначе покончит с войной на Донбассе». С другой, как человек, который воевал, он понимает, что любая война не является положительным событием сама по себе. «Но данная операция вынужденная и, честно говоря, приведет к лучшему для жителей ДНР и ЛНР точно», — отмечает Александр Григоренко.
Признание республик со стороны России для него было праздником. Но он не ожидал такого масштаба. Сам участвовать пока не планирует, поскольку сейчас в конфликте задействована профессиональная армия, а он был добровольцем. Но, если призовут, то «конечно, поедет».
Александр Григоренко воевал в Луганске под позывным «Депутат» в 2014—2015 годах. Тогда он понял, что «долг, честь и совесть зовут приехать в Донбасс». Был в осаде Луганска, участвовал в окружении Дебальцево.
Военная операция на Украине продлится не более двух недель, считает воевавший в Луганске в 2014—2015 годах бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «На скорое завершение указывает технологическое и военное превосходство российской армии. К тому же, самые боеспособные украинские части сейчас находятся на Донбассе. С учетом того, что российские войска двигаются еще со стороны Белоруссии и Крыма, самая боеспособная группировка украинской армии будет окружена. И о какой войне тогда может идти речь?» — считает Григоренко. Военные действия вызывают у него двойственные ощущения. С одной стороны, он рад, что ДНР и ЛНР будут окончательно освобождены и «данная операция так или иначе покончит с войной на Донбассе». С другой, как человек, который воевал, он понимает, что любая война не является положительным событием сама по себе. «Но данная операция вынужденная и, честно говоря, приведет к лучшему для жителей ДНР и ЛНР точно», — отмечает Александр Григоренко. Признание республик со стороны России для него было праздником. Но он не ожидал такого масштаба. Сам участвовать пока не планирует, поскольку сейчас в конфликте задействована профессиональная армия, а он был добровольцем. Но, если призовут, то «конечно, поедет». Александр Григоренко воевал в Луганске под позывным «Депутат» в 2014—2015 годах. Тогда он понял, что «долг, честь и совесть зовут приехать в Донбасс». Был в осаде Луганска, участвовал в окружении Дебальцево.