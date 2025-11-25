Учитель физики прокомментировал драку с семиклассником в екатеринбургской школе

Учитель физики из екатеринбургской школы №52 высказался о драке с семиклассником. По словам педагога, подросток вел себя неподобающе — при входе в класс он громко ругался матом.

«Я тоже учился в школе, и когда по коридору шел педагог, то весь шум прекращался. Мы и подумать не могли, чтобы не слушаться педагога, а тем более материться», — поделился преподаватель физики с ИА «Регнум». Мужчина решил отвести мальчика к директору, в результате чего произошел конфликт.