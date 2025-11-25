Логотип РИА URA.RU
Учитель физики прокомментировал драку с семиклассником в екатеринбургской школе

В Екатеринбурге вульгарное поведение ученика привело к драке с учителем физики
26 ноября 2025 в 00:31
Поведение школьника вывело педагога из себя

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Учитель физики из екатеринбургской школы №52 высказался о драке с семиклассником. По словам педагога, подросток вел себя неподобающе — при входе в класс он громко ругался матом. 

«Я тоже учился в школе, и когда по коридору шел педагог, то весь шум прекращался. Мы и подумать не могли, чтобы не слушаться педагога, а тем более материться», — поделился преподаватель физики с ИА «Регнум». Мужчина решил отвести мальчика к директору, в результате чего произошел конфликт.

Инцидент произошел 24 ноября. Педагог признал свою вину, сейчас конфликт улажен, у администрации школы и родителей ученика претензий нет. В учебном заведении и правоохранительных органах организована проверка, ситуация находится на контроле руководителя школы.

