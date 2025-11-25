«Передадим лидерам»: в Челябинске приготовили тотемных животных Путину, Си и Моди

Олег Голиков решил поддержать инициативу вручения скульптур на федеральном уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске подготовили скульптуры животных, которые планируется передать президенту РФ Владимиру Путину и его коллегам из КНР и Индии — Си Цзиньпину и Нарендре Моди. Носорог, тигр и змея являются символами поддержки курса лидеров нового миропорядка. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков.

«Мы договорились о поддержке курса президента РФ Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в деле построения справедливого многополярного мира. Для выражения этой поддержки скульптор Виктор Митрошин подготовил скульптуры, которые будут переданы лидерам: „Носорог“ — В. В. Путину; „Тигр“ — Си Цзиньпину; „Змея“ — Нарендре Моди», — написал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что каждое из животных олицетворяет силу, решимость и мудрость. Олег Голиков уже направил письмо с информацией об инициативе первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства России Юрию Трутневу для продвижения инициативы на федеральном уровне.

