Депутат Ильтяков предложил размещать беженцев в курганских школах

По мнению депутата Александра Ильтякова, для размещения беженцев в регионе подойдут два школьных здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области есть два школьных здания, которые подойдут для размещения беженцев с Донбасса. Об этом депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил URA.RU.

«Я привел два примера. В селе Сивково, например, у нас стоит двухэтажное здание школы, полностью благоустроенное отапливаемое, можно переоборудовать, быстро получить квартиры. Здание школы стоит в селе Беляковское: не разграбленное, с евроокнами», — рассказал Ильтяков.

Эти варианты, по его словам, он озвучил во время обсуждения последних событий с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также, по мнению Ильтякова, в регионе смогут предложить каждому беженцу специальность по его профилю, так как рабочие руки требуются во многих местах.

21 февраля стало известно, что в Курганской области готовы принять беженцев с Донбасса и ищут подходящее помещение для пункта помощи. Первую машину с гуманитарной помощью из региона отправили 24 февраля в Ростовскую область. Утром же 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.