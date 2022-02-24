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Депутат Ильтяков предложил размещать беженцев в курганских школах

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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
По мнению депутата Александра Ильтякова, для размещения беженцев в регионе подойдут два школьных здания Фото:
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Беженцы с Украины

В Курганской области есть два школьных здания, которые подойдут для размещения беженцев с Донбасса. Об этом депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил URA.RU.

«Я привел два примера. В селе Сивково, например, у нас стоит двухэтажное здание школы, полностью благоустроенное отапливаемое, можно переоборудовать, быстро получить квартиры. Здание школы стоит в селе Беляковское: не разграбленное, с евроокнами», — рассказал Ильтяков.

Эти варианты, по его словам, он озвучил во время обсуждения последних событий с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также, по мнению Ильтякова, в регионе смогут предложить каждому беженцу специальность по его профилю, так как рабочие руки требуются во многих местах.

21 февраля стало известно, что в Курганской области готовы принять беженцев с Донбасса и ищут подходящее помещение для пункта помощи. Первую машину с гуманитарной помощью из региона отправили 24 февраля в Ростовскую область. Утром же 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.

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В Курганской области есть два школьных здания, которые подойдут для размещения беженцев с Донбасса. Об этом депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил URA.RU. «Я привел два примера. В селе Сивково, например, у нас стоит двухэтажное здание школы, полностью благоустроенное отапливаемое, можно переоборудовать, быстро получить квартиры. Здание школы стоит в селе Беляковское: не разграбленное, с евроокнами», — рассказал Ильтяков. Эти варианты, по его словам, он озвучил во время обсуждения последних событий с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Также, по мнению Ильтякова, в регионе смогут предложить каждому беженцу специальность по его профилю, так как рабочие руки требуются во многих местах. 21 февраля стало известно, что в Курганской области готовы принять беженцев с Донбасса и ищут подходящее помещение для пункта помощи. Первую машину с гуманитарной помощью из региона отправили 24 февраля в Ростовскую область. Утром же 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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