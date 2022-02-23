Первую машину с гуманитарным грузом отправили из региона 24 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что в регионе продолжат собирать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Об этом он заявил 24 февраля, когда из региона была отправлена первая машина с гуманитарной помощью для беженцев, передает корреспондент URA.RU.

«Я думаю, все жители Зауралья сегодня не могут оставаться в стороне от тех событий. Как и в 2014 году, так и сегодня, я думаю, и дальше эта помощь будет продолжаться», — рассказал Муратов.

По словам руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия», депутата облдумы Родиона Вяткина, гуманитарную помощь передали 11 предпринимателей, а также физические лица. Представители предприятий передали более 6000 банок мясных консервов, семь тонн муки, пять тонн различных круп, две тонны сахара, семь видов упаковки, новую одежду, чай, кофе и средства гигиены.

Товары привезут в Ростовскую область, после чего их распределят по пунктам временного содержания. В дальнейшем организаторы сбора будут также просить детские книги и игрушки, так как половина беженцев младше 14 лет.

Власти Курганской области объявили 21 февраля, что готовы принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.

Представители 11 организаций направили товары в пункт гуманитарной помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гуманитарную помощь, в том числе, включили муку, сахар, крупы и одноразовую посуду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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