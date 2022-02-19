19 февраля 2022
18 февраля 2022

Курганская область примет беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, железнодорожный вокзал, чемодан, пассажиры, ожидание поезда, багаж, поезд, вагон поезда
В Кургане готовы принять беженцев Фото:
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Война на Украине

Беженцев с территории Донецкой и Луганской народных Республик готова принять Курганская область. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина.

«Курганская область готова принять и разместить беженцев с территории ДНР и ЛНР. Соответствующее письмо от правительства Курганской области в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Ростовскую область из-за нарастания военного конфликта с Украиной. Такое же решение приняли и в Луганской народной республике. Из-за сложившейся ситуации три российских региона ввели режим ЧС. В том числе, Ростовская область, которая выступает главным принимающим беженцев из Донбасса регионом.

Кремль прокомментировал эвакуацию людей из Донбасса. Пока преждевременно оценивать эвакуацию людей из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но работа в этом направлении активно ведется.

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Беженцев с территории Донецкой и Луганской народных Республик готова принять Курганская область. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. «Курганская область готова принять и разместить беженцев с территории ДНР и ЛНР. Соответствующее письмо от правительства Курганской области в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля», — говорится в сообщении. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Ростовскую область из-за нарастания военного конфликта с Украиной. Такое же решение приняли и в Луганской народной республике. Из-за сложившейся ситуации три российских региона ввели режим ЧС. В том числе, Ростовская область, которая выступает главным принимающим беженцев из Донбасса регионом. Кремль прокомментировал эвакуацию людей из Донбасса. Пока преждевременно оценивать эвакуацию людей из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но работа в этом направлении активно ведется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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