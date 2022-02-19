Курганская область примет беженцев из Донбасса

В Кургане готовы принять беженцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Беженцев с территории Донецкой и Луганской народных Республик готова принять Курганская область. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина.

«Курганская область готова принять и разместить беженцев с территории ДНР и ЛНР. Соответствующее письмо от правительства Курганской области в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Ростовскую область из-за нарастания военного конфликта с Украиной. Такое же решение приняли и в Луганской народной республике. Из-за сложившейся ситуации три российских региона ввели режим ЧС. В том числе, Ростовская область, которая выступает главным принимающим беженцев из Донбасса регионом.

Кремль прокомментировал эвакуацию людей из Донбасса. Пока преждевременно оценивать эвакуацию людей из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но работа в этом направлении активно ведется.