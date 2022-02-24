РИАН: Швейцария ввела санкции против банков и депутатов РФ

24 февраля 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Швейцария ввела санкции против трех российских банков и 361 депутата Госдумы РФ. Об этом сообщил президент страны, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис. Под ограничения также попал ряд российских бизнесменов. «Санкции вводятся в отношении трех банков и 361 одного российского депутата, в также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Игнацио Кассиса. В отношении каких российских банков будут введены ограничения — пока неизвестно. Президент Кассис уточнил, что страна поддержит ранее введенные санкции Евросоюза, которые затронули финансовый сектор РФ. Председатель центра двухсторонних экономических отношений госсекретариата Швейцарии по экономике Эрвин Боллингер заявил, что конфедерация будет изучать, каким образом можно обойти европейские ограничения через территорию страны. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они ограничения нанесут серьезный урон промышленности РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада создать «антипутинскую коалицию», передает телеканал 360. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».