Евросоюз примет срочные меры против России из-за Украины

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
В Европе уже сообщали о введении санкций в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я обговорю с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дополнительный пакет санкций в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Совет [ЕС] быстро примет заявление об агрессии России против Украины», — написал Боррель в Twitter.

Ранее Россия объявила о начале военной операции на Украине. В США пообещали отреагировать на действия РФ и провести встречу G7. На Украине введено военное положение, сообщали местные СМИ со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. В Евросоюзе уже объявляли о санкциях, когда РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики. За ограничения в отношении 27 физических и юридических лиц проголосовали все страны Евросоюза.

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Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Я обговорю с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дополнительный пакет санкций в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Совет [ЕС] быстро примет заявление об агрессии России против Украины», — написал Боррель в Twitter. Ранее Россия объявила о начале военной операции на Украине. В США пообещали отреагировать на действия РФ и провести встречу G7. На Украине введено военное положение, сообщали местные СМИ со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. В Евросоюзе уже объявляли о санкциях, когда РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики. За ограничения в отношении 27 физических и юридических лиц проголосовали все страны Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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