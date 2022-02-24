Евросоюз примет срочные меры против России из-за Украины

В Европе уже сообщали о введении санкций в отношении РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я обговорю с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дополнительный пакет санкций в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Совет [ЕС] быстро примет заявление об агрессии России против Украины», — написал Боррель в Twitter.

Ранее Россия объявила о начале военной операции на Украине. В США пообещали отреагировать на действия РФ и провести встречу G7. На Украине введено военное положение, сообщали местные СМИ со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. В Евросоюзе уже объявляли о санкциях, когда РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики. За ограничения в отношении 27 физических и юридических лиц проголосовали все страны Евросоюза.