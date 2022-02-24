РИА «Новости»: Еврокомиссия рассказала, как ударит по России

24 февраля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Новые санкции Евросоюза приведут к оттоку капитала из России и замедлению ее экономического развития. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен. «Они [новые санкции] будут иметь тяжелые последствия на российскую экономику, которая и так столкнулась с сильным напряжением в последние недели. Это давление будет нарастать, снизятся темпы экономического роста России, увеличится инфляция и отток капитала, они приведут к постепенной деградации промышленного потенциала», — цитирует РИА «Новости» Урсулу фон дел Ляйен. Глава Еврокомиссии уточнила, что пакет новых, масштабных санкций будет представлен на утверждение уже 24 февраля. Фон дер Ляйен предупредила, что промышленность России также столкнется с критическими последствиями. По ее словам, Евросоюз планирует ограничить для Москвы экспорт технологий. Ранее Запад уже ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. После президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream-2 AG. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.