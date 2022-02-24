Птиц и яйца с зародышами с фабрики нельзя будет вывозить еще три месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Тюменской области с 25 февраля отменят карантин на птицефабрике «Боровская», введенный более четырех месяцев назад из-за вспышки птичьего гриппа. Соответствующий проект постановления правительства есть в распоряжении URA.RU. Однако ряд ограничений сохранится как для предприятия, так и для жителей расположенного рядом поселка.

«Отменить с 25 февраля 2022 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории птицефабрики «Боровская» имени А.А. Созонова», расположенной в рабочем поселке Боровский Тюменского района Тюменской области. Проект подготовлен в связи с выполнением мероприятий по ликвидации эпизоотического очага», — говорится в проекте постановления, которое есть в распоряжении URA.RU.

Несмотря на отмену карантина, на предприятии сохранят ряд ограничений. Так, в течении 90 дней с его территории, а также из угрожаемой зоны нельзя будет вывозить птицу и инкубационные яйца. В данный ареал входит и сам поселок Боровский.

Ранее URA.RU писало, что вспышку птичьего гриппа на птицефабрике выявили в октябре 2021 года. Власти объявили на «Боровской» карантин, изъяли птицу у жителей поселка, а яйца и кур с самого производства сжигали почти на протяжении месяца.

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