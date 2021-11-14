На тюменской птицефабрике перестали сжигать больных птиц

На крупнейшей птицефабрике Тюменской области «Боровской» завершились работы по утилизации зараженных куриц и яиц. Об этом со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Владимира Чейметова сообщили в оперативном штабе. В октябре на предприятии был введен карантин из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.
«В настоящее время на территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года», — пояснил Чейметов.
В региональном оперативном штабе уточнили, что на птицефабрике «Боровской» завершен первый этап полной дезинфекции помещений: сейчас там проходят работы по мойке помещений и прилагающей территории. Полную диезинфекцию на всех площадках предприятия планируют провести до конца года.
Восстанавливать производство на птицефабрике начнут после снятия карантина и получения отрицательных проб на наличие птичьего гриппа. В 2022 году на предприятии планируется завоз инкубационного яйца для выращивания кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада.
Ранее URA.RU писало о том, что 13 октября на птицефабрике «Боровской» был объявлен карантин из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. После того, как на предприятии началась утилизация продукции, жители Тюмени стали жаловаться на стойкий запах гари из-за сожженных куриц.
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