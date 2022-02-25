Минсельхоз: в России нет риска дефицита продовольствия

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РФ полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Риски для продовольственной безопасности России исключены, поскольку потребность страны в импортных товарах незначительна. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

«Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков», — передает сообщение министерства ТАСС.

Подчеркивается, что внутренний рынок России «надежно защищен». «Риски для продовольственной безопасности исключены», — заключили в Минсельхозе.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ.

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Риски для продовольственной безопасности России исключены, поскольку потребность страны в импортных товарах незначительна. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ. «Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков», — передает сообщение министерства ТАСС. Подчеркивается, что внутренний рынок России «надежно защищен». «Риски для продовольственной безопасности исключены», — заключили в Минсельхозе. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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