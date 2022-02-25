Минсельхоз: в России нет риска дефицита продовольствия

РФ полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Риски для продовольственной безопасности России исключены, поскольку потребность страны в импортных товарах незначительна. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

«Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков», — передает сообщение министерства ТАСС.

Подчеркивается, что внутренний рынок России «надежно защищен». «Риски для продовольственной безопасности исключены», — заключили в Минсельхозе.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ.