23 февраля 2022

Байден объявил о санкциях против «Северного потока-2»

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Джо Байден, байден джо
Байден введет санкции против СП-2 в ответ на действия России на Украине Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора „Северного потока — 2“ Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сообщается в заявлении от лица американского лидера на официальной странице Белого дома. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Позже стало известно, что ЕС подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль.

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Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора „Северного потока — 2“ Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сообщается в заявлении от лица американского лидера на официальной странице Белого дома. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении. Ранее Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Позже стало известно, что ЕС подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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