Байден объявил о санкциях против «Северного потока-2»

24 февраля 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Байден введет санкции против СП-2 в ответ на действия России на Украине Фото: Evan Vucci AP/TASS новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора „Северного потока — 2“ Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сообщается в заявлении от лица американского лидера на официальной странице Белого дома. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении. Ранее Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Позже стало известно, что ЕС подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора „Северного потока — 2“ Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сообщается в заявлении от лица американского лидера на официальной странице Белого дома. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении. Ранее Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Позже стало известно, что ЕС подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль.