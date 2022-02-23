Байден объявил о санкциях против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме.
«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора „Северного потока — 2“ Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сообщается в заявлении от лица американского лидера на официальной странице Белого дома. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Позже стало известно, что ЕС подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль.
Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора „Северного потока — 2“ Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сообщается в заявлении от лица американского лидера на официальной странице Белого дома. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении. Ранее Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Позже стало известно, что ЕС подготовил второй пакет санкций против РФ, в состав которого входит экспортный контроль.