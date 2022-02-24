24 февраля 2022

В Курган приехал вице-премьер Татарстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с генеральным директором ОАО
По данным источников, Василь Шайхразиев 25 февраля работает в Кургане Фото:

Заседание представителей татарских общественных организаций Урала проходит в Кургане 25 февраля. Для участия в нем в регион прибыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, рассказали URA.RU источники, близкие к национальной диаспоре.

«Сегодня проходит окружное заседание руководителей и представителей татарских общественных организаций. Приехал почетный гость из Татарстана — вице-премьер Василь Шайхразиев», — рассказал URA.RU один из инсайдеров.

По его данным, на встрече с представителями татарских диаспор Шайхразиев сидел в президиуме. Вместе с ним в президиуме находились председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, вице-спикер облдумы Марат Исламов и председатель общественной организации «Татары Зауралья» Марат Юнусов. Также на мероприятии присутствовали журналисты из Татарстана. Участники заседания с утра посетили соборную мечеть в Кургане и побывали в краеведческом музее.

Оперативно дозвониться за комментариями до Юнусова URA.RU не удалось. Дозвониться до пресс-службы правительства Татарстана также не удалось. В пресс-службе областной думы подтвердили URA.RU, что Фролов принимал участие в этом заседании.

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Заседание представителей татарских общественных организаций Урала проходит в Кургане 25 февраля. Для участия в нем в регион прибыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, рассказали URA.RU источники, близкие к национальной диаспоре. «Сегодня проходит окружное заседание руководителей и представителей татарских общественных организаций. Приехал почетный гость из Татарстана — вице-премьер Василь Шайхразиев», — рассказал URA.RU один из инсайдеров. По его данным, на встрече с представителями татарских диаспор Шайхразиев сидел в президиуме. Вместе с ним в президиуме находились председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, вице-спикер облдумы Марат Исламов и председатель общественной организации «Татары Зауралья» Марат Юнусов. Также на мероприятии присутствовали журналисты из Татарстана. Участники заседания с утра посетили соборную мечеть в Кургане и побывали в краеведческом музее. Оперативно дозвониться за комментариями до Юнусова URA.RU не удалось. Дозвониться до пресс-службы правительства Татарстана также не удалось. В пресс-службе областной думы подтвердили URA.RU, что Фролов принимал участие в этом заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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