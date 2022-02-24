Автобус опрокинулся на бок после того, как в него врезалась машина с пожилым водителем Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В результате ДТП на перекрестке в Ялуторовске (Тюменская область) опрокинулся автобус с пассажирами, из-за чего пострадали пять человек, включая двух детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«В Ялуторовске, на перекрестке улиц Северной и Комсомольской, водитель автомобиля „УАЗ“, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил рейсовый автобус с пассажирами. От удара он опрокинулся на бок», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В автобусе находилось десять человек. Пять из них доставили в больницу, включая двух детей — 12 и 16 лет. Кроме того, травмы получил и виновник аварии, 73-летний водитель «УАЗа».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, перекресток, на котором случилось ДТП, оборудован светофором. Однако в момент ЧП он не работал из-за планового отключения электроэнергии.

От удара автобус опрокинулся, пять человек пострадали Фото: УГИБДД по Тюменской области