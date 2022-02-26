Медведев пригрозил отобрать российское имущество иностранцев

26 февраля 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Медведев заявил о симметричном ответе на санкции ЕС и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ответ на западные санкции Россия может арестовать средства иностранцев и иностранных компаний в РФ, а также национализировать их имущество. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев «Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также отметил, что Россия может ответить национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных государствах, например в США и ЕС. По словам Медведева, «все интересное только начинается». Европейский союз включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Ранее Путин заявил о начале военной операции на Украине. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ответ на западные санкции Россия может арестовать средства иностранцев и иностранных компаний в РФ, а также национализировать их имущество. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев «Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также отметил, что Россия может ответить национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных государствах, например в США и ЕС. По словам Медведева, «все интересное только начинается». Европейский союз включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Ранее Путин заявил о начале военной операции на Украине. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой.