ТАСС: ЕС внес Медведева, Мишустина, Колокольцева в черный список

26 февраля 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Мишустин, Медвдев и Колокольцев внесены в черный список ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Европейский союз включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от ЕС. «Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — написано в Официальном журнале ЕС. Там же упомянуто, что в черный список должны быть попасть те, кто каким-либо образом поспособствовал российской военной агрессии со стороны Белоруссии. Кроме того, в Официальном журнале ЕС написано, что в списке должны оказаться представители Госдумы, ратифицировавшие решения правительства о «Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской федерацией и Луганской народной республикой». Известно, что в черный список ЕС включены 98 фамилий. Всего фигурантов этого списка числится 670 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Лидер страны предупредил, что прямое нападение на Москву приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от ЕС. «Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — написано в Официальном журнале ЕС. Там же упомянуто, что в черный список должны быть попасть те, кто каким-либо образом поспособствовал российской военной агрессии со стороны Белоруссии. Кроме того, в Официальном журнале ЕС написано, что в списке должны оказаться представители Госдумы, ратифицировавшие решения правительства о «Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской федерацией и Луганской народной республикой». Известно, что в черный список ЕС включены 98 фамилий. Всего фигурантов этого списка числится 670 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Лидер страны предупредил, что прямое нападение на Москву приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой.