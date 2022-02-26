Российские военные взорвали дамбу, не пускающую воду в Крым. Видео

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, дамба кургана
Военнослужащие взяли под стражу Северо-Крымский канал (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая препятствовала поступлению воды на полуостров Крым. Узел в Херсонской области взят военнослужащими РФ под охрану.

«Специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дамба была ликвидированы управляемым взрывом. Операцию провели военные инженеры Черноморского флота. Сейчас ведутся работы по очистке канала от кустарников и мусора, сообщает Пятый канал. Также будет восстановлен шлюзовый комплекс. По данным Минобороны России, его вывели из строя украинские националисты.

По завершению работ вода будет подана в Крым и населенные пункты Херсонской области Украины. Дамба, преграждающая доступ воды в Крым, была возведена в 2014 году, после того как полуостров вернулся в состав России.

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Российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая препятствовала поступлению воды на полуостров Крым. Узел в Херсонской области взят военнослужащими РФ под охрану. «Специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Дамба была ликвидированы управляемым взрывом. Операцию провели военные инженеры Черноморского флота. Сейчас ведутся работы по очистке канала от кустарников и мусора, сообщает Пятый канал. Также будет восстановлен шлюзовый комплекс. По данным Минобороны России, его вывели из строя украинские националисты. По завершению работ вода будет подана в Крым и населенные пункты Херсонской области Украины. Дамба, преграждающая доступ воды в Крым, была возведена в 2014 году, после того как полуостров вернулся в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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