Военнослужащие взяли под стражу Северо-Крымский канал (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, которая препятствовала поступлению воды на полуостров Крым. Узел в Херсонской области взят военнослужащими РФ под охрану.

«Специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дамба была ликвидированы управляемым взрывом. Операцию провели военные инженеры Черноморского флота. Сейчас ведутся работы по очистке канала от кустарников и мусора, сообщает Пятый канал. Также будет восстановлен шлюзовый комплекс. По данным Минобороны России, его вывели из строя украинские националисты.

По завершению работ вода будет подана в Крым и населенные пункты Херсонской области Украины. Дамба, преграждающая доступ воды в Крым, была возведена в 2014 году, после того как полуостров вернулся в состав России.