Минобороны РФ: войска ЛНР и ДНР продвинулись вглубь Украины

27 февраля 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска Луганской и Донецкой народной республик продвинулись вглубь Украины еще на четыре и шесть километров соответственно. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге ведомства. «Группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на четыре километра. Подразделения ДНР, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на шесть километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», — сказал он. При этом российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 56 радиолокационных станций», — отмечалось на заседании. В районе города Краматорск уничтожены семь зенитных ракетных комплексов. В пригородах Чернигова сбито три ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2». Всего с 24 февраля (начала спецоперации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин) уничтожены 254 танка, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы автомобильной техники. Сама спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на ее оккупацию, сообщил российский лидер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Войска Луганской и Донецкой народной республик продвинулись вглубь Украины еще на четыре и шесть километров соответственно. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге ведомства. «Группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на четыре километра. Подразделения ДНР, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на шесть километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», — сказал он. При этом российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 56 радиолокационных станций», — отмечалось на заседании. В районе города Краматорск уничтожены семь зенитных ракетных комплексов. В пригородах Чернигова сбито три ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2». Всего с 24 февраля (начала спецоперации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин) уничтожены 254 танка, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы автомобильной техники. Сама спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на ее оккупацию, сообщил российский лидер.