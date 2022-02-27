Минобороны РФ впервые сообщило о потерях в ходе спецоперации

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Среди российских военных есть погибшие и раненые Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине есть жертвы, однако их в несколько раз меньше, чем у украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге ведомства.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал он на мероприятии.

Отмечается также, что к пленным украинцам российские солдаты относятся с уважением. «Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Они давали присягу народу Украины и будут возвращены своим семьям», — говорится в сообщении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он отметил, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины.

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Среди российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине есть жертвы, однако их в несколько раз меньше, чем у украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге ведомства. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал он на мероприятии. Отмечается также, что к пленным украинцам российские солдаты относятся с уважением. «Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Они давали присягу народу Украины и будут возвращены своим семьям», — говорится в сообщении. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он отметил, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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