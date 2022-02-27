Минобороны РФ впервые сообщило о потерях в ходе спецоперации

27 февраля 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Среди российских военных есть погибшие и раненые Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине есть жертвы, однако их в несколько раз меньше, чем у украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге ведомства. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал он на мероприятии. Отмечается также, что к пленным украинцам российские солдаты относятся с уважением. «Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Они давали присягу народу Украины и будут возвращены своим семьям», — говорится в сообщении. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он отметил, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Среди российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине есть жертвы, однако их в несколько раз меньше, чем у украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге ведомства. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал он на мероприятии. Отмечается также, что к пленным украинцам российские солдаты относятся с уважением. «Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Они давали присягу народу Украины и будут возвращены своим семьям», — говорится в сообщении. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он отметил, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины.