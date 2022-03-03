Власти РФ решили защитить граждан от давления иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума, скульптура, георгий победоносец, земной шар, глобус
В ГД внесен законопроект о защите россиян от недружественных действий Фото:

Россиян защитят от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Проект закона правительство РФ внесло в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Проект федерального закона <…> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», — отмечается в пояснительной записке к документу. Так, например, прописаны вопросы, касающиеся социальной помощи, обеспечения медикаментами и защиты прав россиян, которые вынуждены были прекратить обучение в иностранных учебных заведениях. В документе отмечается, что законопроект содержит положения, которые регулируют уровень соцзащиты россиян, в том числе касающиеся вопросов содействия занятости населения, а также оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля лидер объявил начало военной спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны, но никак не оккупация.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян защитят от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Проект закона правительство РФ внесло в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе. «Проект федерального закона <…> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», — отмечается в пояснительной записке к документу. Так, например, прописаны вопросы, касающиеся социальной помощи, обеспечения медикаментами и защиты прав россиян, которые вынуждены были прекратить обучение в иностранных учебных заведениях. В документе отмечается, что законопроект содержит положения, которые регулируют уровень соцзащиты россиян, в том числе касающиеся вопросов содействия занятости населения, а также оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения. 22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля лидер объявил начало военной спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны, но никак не оккупация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...