Власти РФ решили защитить граждан от давления иностранцев

В ГД внесен законопроект о защите россиян от недружественных действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян защитят от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Проект закона правительство РФ внесло в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Проект федерального закона <…> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», — отмечается в пояснительной записке к документу. Так, например, прописаны вопросы, касающиеся социальной помощи, обеспечения медикаментами и защиты прав россиян, которые вынуждены были прекратить обучение в иностранных учебных заведениях. В документе отмечается, что законопроект содержит положения, которые регулируют уровень соцзащиты россиян, в том числе касающиеся вопросов содействия занятости населения, а также оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля лидер объявил начало военной спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны, но никак не оккупация.