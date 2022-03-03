Курс доллара обновил исторический максимум

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Курс доллара побил рекорд Фото:
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Доллар превысил отметку в 110 рублей и обновил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Евро составляет 121,8150 рублей на Мосбирже, доллар на уровне 110,3525 рублей. Показатели валют побили рекорды, установленные ранее 3 марта.

Днем ранее доллар был 109,5 рублей за единицу, а евро составлял 122 рубля. Показатели стали рекордными. Центробанк ввел комиссию 30% на приобретение евро и доллара на бирже, сообщает «Национальная служба новостей». Такие меры нужны для выравнивания конкуренции брокеров с банками.

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Доллар превысил отметку в 110 рублей и обновил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Евро составляет 121,8150 рублей на Мосбирже, доллар на уровне 110,3525 рублей. Показатели валют побили рекорды, установленные ранее 3 марта. Днем ранее доллар был 109,5 рублей за единицу, а евро составлял 122 рубля. Показатели стали рекордными. Центробанк ввел комиссию 30% на приобретение евро и доллара на бирже, сообщает «Национальная служба новостей». Такие меры нужны для выравнивания конкуренции брокеров с банками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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