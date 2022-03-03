Курс доллара обновил исторический максимум 03 марта 2022 в 13:14 Размер текста - 17 + Курс доллара побил рекорд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Доллар превысил отметку в 110 рублей и обновил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Евро составляет 121,8150 рублей на Мосбирже, доллар на уровне 110,3525 рублей. Показатели валют побили рекорды, установленные ранее 3 марта. Днем ранее доллар был 109,5 рублей за единицу, а евро составлял 122 рубля. Показатели стали рекордными. Центробанк ввел комиссию 30% на приобретение евро и доллара на бирже, сообщает «Национальная служба новостей». Такие меры нужны для выравнивания конкуренции брокеров с банками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Доллар превысил отметку в 110 рублей и обновил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Евро составляет 121,8150 рублей на Мосбирже, доллар на уровне 110,3525 рублей. Показатели валют побили рекорды, установленные ранее 3 марта. Днем ранее доллар был 109,5 рублей за единицу, а евро составлял 122 рубля. Показатели стали рекордными. Центробанк ввел комиссию 30% на приобретение евро и доллара на бирже, сообщает «Национальная служба новостей». Такие меры нужны для выравнивания конкуренции брокеров с банками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям