Курс доллара обновил исторический максимум

Доллар превысил отметку в 110 рублей и обновил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
Евро составляет 121,8150 рублей на Мосбирже, доллар на уровне 110,3525 рублей. Показатели валют побили рекорды, установленные ранее 3 марта.
Днем ранее доллар был 109,5 рублей за единицу, а евро составлял 122 рубля. Показатели стали рекордными. Центробанк ввел комиссию 30% на приобретение евро и доллара на бирже, сообщает «Национальная служба новостей». Такие меры нужны для выравнивания конкуренции брокеров с банками.
Доллар превысил отметку в 110 рублей и обновил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Евро составляет 121,8150 рублей на Мосбирже, доллар на уровне 110,3525 рублей. Показатели валют побили рекорды, установленные ранее 3 марта. Днем ранее доллар был 109,5 рублей за единицу, а евро составлял 122 рубля. Показатели стали рекордными. Центробанк ввел комиссию 30% на приобретение евро и доллара на бирже, сообщает «Национальная служба новостей». Такие меры нужны для выравнивания конкуренции брокеров с банками.