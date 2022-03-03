Володин: российские войска пресекли готовящееся нападение НАТО

03 марта 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин сказал, что у РФ не было другого выхода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то на следующий день НАТО бы напали на эту территорию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней», — высказался Володин в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, у России не было другого выхода. НАТО поставляет на Украину оружие и без начала спецоперации последствия были бы трагические для всех, сказал Володин. Нужно сделать Украину мирной и независимой страной, отметил спикер Госдумы. Также он заявил, что Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Россией. Россия начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Оккупировать территорию страны нет в планах, заявлял глава государства РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. Российские военные освободили от националистов город Балаклея, сообщает Life со ссылкой на Минобороны РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то на следующий день НАТО бы напали на эту территорию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней», — высказался Володин в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, у России не было другого выхода. НАТО поставляет на Украину оружие и без начала спецоперации последствия были бы трагические для всех, сказал Володин. Нужно сделать Украину мирной и независимой страной, отметил спикер Госдумы. Также он заявил, что Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Россией. Россия начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Оккупировать территорию страны нет в планах, заявлял глава государства РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. Российские военные освободили от националистов город Балаклея, сообщает Life со ссылкой на Минобороны РФ.