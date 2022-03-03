Власти РФ перераспределят деньги между Москвой и регионами

03 марта 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Данный проект также предусмотрит возможность роста расходов за счет дополнительных ненефтегазовых доходов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуму поступили поправки в бюджетный кодекс РФ. Предложенные правительством РФ изменения связаны с перераспределением бюджетных средств. «Правительство направило в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики. Они предусматривают оперативное перераспределение бюджетных средств на федеральном и региональном уровне», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. Минфин 2 марта 2022 года подтвердил, что в бюджетное законодательство будут внесены изменения в части приостановки на текущий год дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Однако деталей по этому поводу в Министерстве РФ не раскрыли. Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуму поступили поправки в бюджетный кодекс РФ. Предложенные правительством РФ изменения связаны с перераспределением бюджетных средств. «Правительство направило в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики. Они предусматривают оперативное перераспределение бюджетных средств на федеральном и региональном уровне», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. Минфин 2 марта 2022 года подтвердил, что в бюджетное законодательство будут внесены изменения в части приостановки на текущий год дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Однако деталей по этому поводу в Министерстве РФ не раскрыли. Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы.