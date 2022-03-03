Власти РФ перераспределят деньги между Москвой и регионами

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Здания, жанры. Москва, минфин, министерство финансов рф
Данный проект также предусмотрит возможность роста расходов за счет дополнительных ненефтегазовых доходов Фото:
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В Госдуму поступили поправки в бюджетный кодекс РФ. Предложенные правительством РФ изменения связаны с перераспределением бюджетных средств.

«Правительство направило в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики. Они предусматривают оперативное перераспределение бюджетных средств на федеральном и региональном уровне», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Минфин 2 марта 2022 года подтвердил, что в бюджетное законодательство будут внесены изменения в части приостановки на текущий год дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Однако деталей по этому поводу в Министерстве РФ не раскрыли.

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы.

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В Госдуму поступили поправки в бюджетный кодекс РФ. Предложенные правительством РФ изменения связаны с перераспределением бюджетных средств. «Правительство направило в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики. Они предусматривают оперативное перераспределение бюджетных средств на федеральном и региональном уровне», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. Минфин 2 марта 2022 года подтвердил, что в бюджетное законодательство будут внесены изменения в части приостановки на текущий год дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Однако деталей по этому поводу в Министерстве РФ не раскрыли. Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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