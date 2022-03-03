В Госдуме одобрили 15-летний срок за фейки о спецоперации РФ

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Наказание за распространение такой информации составляет до 15 лет лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы.

«Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в четверг поправку о введении уголовной ответственности. Вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщает ТАСС.

Согласно тексту поправки, УК РФ предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей уголовное преследование за публичное распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. В качестве наказания фигурирует штраф до полутора миллионов рублей, или лишение свободы за срок до трех лет. В случае, если судом будут доказаны корыстные побуждения, то штраф увеличится до пяти миллионов, а срок лишения свободы — от 10 до 15 лет.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

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Профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы. «Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в четверг поправку о введении уголовной ответственности. Вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщает ТАСС. Согласно тексту поправки, УК РФ предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей уголовное преследование за публичное распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. В качестве наказания фигурирует штраф до полутора миллионов рублей, или лишение свободы за срок до трех лет. В случае, если судом будут доказаны корыстные побуждения, то штраф увеличится до пяти миллионов, а срок лишения свободы — от 10 до 15 лет. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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