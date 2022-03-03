В Госдуме одобрили 15-летний срок за фейки о спецоперации РФ

03 марта 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Профильный комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях российских вооруженных сил. Максимальный срок наказания составит 15 лет лишения свободы. «Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в четверг поправку о введении уголовной ответственности. Вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщает ТАСС. Согласно тексту поправки, УК РФ предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей уголовное преследование за публичное распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. В качестве наказания фигурирует штраф до полутора миллионов рублей, или лишение свободы за срок до трех лет. В случае, если судом будут доказаны корыстные побуждения, то штраф увеличится до пяти миллионов, а срок лишения свободы — от 10 до 15 лет. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.