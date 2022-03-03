Россияне смогут вывести деньги из заблокированных банков 03 марта 2022 в 16:09 Размер текста - 17 + Россияне смогут получить средства из санкционных банков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый законопроект позволит российским гражданам открывать вклады в иностранной валюте в случае перевода денег из санкционных банков. Операция не будет требовать личного присутствия клиента. Об говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных парламента России «Кредитные организации вправе до 31 декабря 2022 г. открывать банковский счет (вклад) в иностранной валюте клиенту — физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента — физического лица либо его представителя в случае перевода этим физическим лицом денежных средств в иностранной валюте со своего банковского счета (вклада), открытого в кредитной организации, подвергшейся недружественным действиям иностранных государств, в кредитную организацию, открывающую счет (вклад)», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте. Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за спецоперации РФ на Украине. В список попали, в том числе, ВТБ и «Промсвязьбанк». В банках заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Новый законопроект позволит российским гражданам открывать вклады в иностранной валюте в случае перевода денег из санкционных банков. Операция не будет требовать личного присутствия клиента. Об говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных парламента России «Кредитные организации вправе до 31 декабря 2022 г. открывать банковский счет (вклад) в иностранной валюте клиенту — физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента — физического лица либо его представителя в случае перевода этим физическим лицом денежных средств в иностранной валюте со своего банковского счета (вклада), открытого в кредитной организации, подвергшейся недружественным действиям иностранных государств, в кредитную организацию, открывающую счет (вклад)», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте. Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за спецоперации РФ на Украине. В список попали, в том числе, ВТБ и «Промсвязьбанк». В банках заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям