Россияне смогут вывести деньги из заблокированных банков

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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, евро, валюта, деньги
Россияне смогут получить средства из санкционных банков Фото:
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Новый законопроект позволит российским гражданам открывать вклады в иностранной валюте в случае перевода денег из санкционных банков. Операция не будет требовать личного присутствия клиента. Об говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных парламента России

«Кредитные организации вправе до 31 декабря 2022 г. открывать банковский счет (вклад) в иностранной валюте клиенту — физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента — физического лица либо его представителя в случае перевода этим физическим лицом денежных средств в иностранной валюте со своего банковского счета (вклада), открытого в кредитной организации, подвергшейся недружественным действиям иностранных государств, в кредитную организацию, открывающую счет (вклад)», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте.

Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за спецоперации РФ на Украине. В список попали, в том числе, ВТБ и «Промсвязьбанк». В банках заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали.

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Новый законопроект позволит российским гражданам открывать вклады в иностранной валюте в случае перевода денег из санкционных банков. Операция не будет требовать личного присутствия клиента. Об говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных парламента России «Кредитные организации вправе до 31 декабря 2022 г. открывать банковский счет (вклад) в иностранной валюте клиенту — физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента — физического лица либо его представителя в случае перевода этим физическим лицом денежных средств в иностранной валюте со своего банковского счета (вклада), открытого в кредитной организации, подвергшейся недружественным действиям иностранных государств, в кредитную организацию, открывающую счет (вклад)», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте. Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы SWIFT из-за спецоперации РФ на Украине. В список попали, в том числе, ВТБ и «Промсвязьбанк». В банках заявляли, что деньги клиентов находятся в безопасности. При этом за границей карты банков работать перестали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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