Шольц: Германия начала закупки газа в обход России

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
ФРГ закупают газ в обход России Фото:
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Германия начала закупать газ в обход России, однако все еще продолжает получать из страны газ, уголь и нефть. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода „Северный поток 2“ — ред. URA.RU), но одновременно очень рано подготовились к ситуации… Поэтому могут также возникнуть трудности», — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает «получать газ, нефть и уголь из России».

О подготовке к прекращению поставок газа из РФ ранее говорили в Министерстве экономики ФРГ. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна справится без поставок вплоть до текущего лета. Вице-канцлер Германии убежден, что государство находится в сильной зависимости от поставок российских энергоресурсов, однако отказ от этого поможет стране чувствовать себя увереннее во внешней политике.

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Германия начала закупать газ в обход России, однако все еще продолжает получать из страны газ, уголь и нефть. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. «Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода „Северный поток 2“ — ред. URA.RU), но одновременно очень рано подготовились к ситуации… Поэтому могут также возникнуть трудности», — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает «получать газ, нефть и уголь из России». О подготовке к прекращению поставок газа из РФ ранее говорили в Министерстве экономики ФРГ. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна справится без поставок вплоть до текущего лета. Вице-канцлер Германии убежден, что государство находится в сильной зависимости от поставок российских энергоресурсов, однако отказ от этого поможет стране чувствовать себя увереннее во внешней политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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