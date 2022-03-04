Шольц: Германия начала закупки газа в обход России

ФРГ закупают газ в обход России Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия начала закупать газ в обход России, однако все еще продолжает получать из страны газ, уголь и нефть. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода „Северный поток 2“ — ред. URA.RU), но одновременно очень рано подготовились к ситуации… Поэтому могут также возникнуть трудности», — сказал Шольц, добавив, что ФРГ продолжает «получать газ, нефть и уголь из России».

О подготовке к прекращению поставок газа из РФ ранее говорили в Министерстве экономики ФРГ. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна справится без поставок вплоть до текущего лета. Вице-канцлер Германии убежден, что государство находится в сильной зависимости от поставок российских энергоресурсов, однако отказ от этого поможет стране чувствовать себя увереннее во внешней политике.