В Госдуме предлагают лечить игровую зависимость молодежи за счет букмекеров
В Госдуме считают, что проблема игровой зависимости среди молодежи приобретает угрожающие масштабы
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Проблема игровой зависимости среди молодежи в России приобретает угрожающие масштабы. Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила лечить игровую зависимость среди детей и молодежи за счет полученных средств букмекеров.
«Букмекеры зарабатывают, а дети страдают. Только за 2022 год в медучреждения по поводу склонности к азартным играм обратилось более 14 тысяч человек. Из них 126 — дети до 14 лет и 6 тысяч 153 человека — подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Букмекеры платят государству большие налоги и будет логично направить часть средств на реальную защиту детей и подростков», — сообщила Лантратова о своей инициативе в соцсетях.
Лантратова отметила, что существующих мер — предупреждений в рекламе и на сайтах букмекеров, явно недостаточно. Она предложила Минфину создать специальный государственный сайт для помощи игроманам, где можно будет пройти тест на зависимость, получить проверенные советы и контакты психологов.
Ранее правительство РФ поддержало инициативу о запрете для букмекеров и спортивных тотализаторов принимать ставки с использованием средств кредитных карт. При этом закон нужно доработать, указано в отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.