Зеленский отказался уволить Ермака по требованию депутатов своей партии
НА Зеленского оказывают давление на фоне скандала с коррупцией
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом 20 ноября 2025 года сообщили несколько депутатов Верховной рады.
«Как я и говорил. Даже не думают увольнять Ермака», — написал в своем telegram-канале депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также сообщил в своем telegram-канале, что Зеленский сказал на встрече с фракцией: «Никто никуда не уходит». Источник во фракции «Слуга народа» подтвердил изданию «Общественное», что Ермак остается на своей должности.
Коррупционный скандал вокруг главы офиса президента вызвал обсуждения в политических кругах и среди общественности. Депутаты от оппозиционных партий выразили недовольство решением Зеленского и призвали к более решительным действиям в борьбе с коррупцией.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.