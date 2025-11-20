Зеленский отказался уволить Ермака по требованию депутатов своей партии

НА Зеленского оказывают давление на фоне скандала с коррупцией Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом 20 ноября 2025 года сообщили несколько депутатов Верховной рады.

«Как я и говорил. Даже не думают увольнять Ермака», — написал в своем telegram-канале депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также сообщил в своем telegram-канале, что Зеленский сказал на встрече с фракцией: «Никто никуда не уходит». Источник во фракции «Слуга народа» подтвердил изданию «Общественное», что Ермак остается на своей должности.

Продолжение после рекламы