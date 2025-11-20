Герасимов объявил об освобождении Купянска: почему этот город важен

Герасимов доложил Путину о полной победе в городе Фото: сайт Министерства обороны РФ

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении стратегически важного транспортного узла Купянск и большей части Волчанска. Взятие города лишает ВСУ ключевого логистического центра, позволяет российским войскам закрепиться на рубеже реки Оскол и обезопасить приграничные территории РФ. Подробности в материале URA.RU.

Доклад Путину: успехи на передовой

Начальник Генштаба Валерий Герасимов официально доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Купянск. Успехи российских войск не ограничиваются этим направлением: согласно докладу, штурмовые подразделения освободили более 80% территории Волчанска, продвигаясь в его юго-восточной части. Также генерал отметил работу группировки войск «Север», которая продолжает формирование «полосы обеспечения» (санитарной зоны) в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Ранее поступала информация, что перед финальным штурмом российским силам удалось заблокировать в Купянске крупную группировку противника численностью до 15 батальонов.

Стратегическое значение: удар по логистике ВСУ

Контроль над Купянском имеет критическое значение для дальнейшего хода спецоперации. Город, расположенный на реке Оскол, является мощным железнодорожным узлом и промышленным центром с развитой инфраструктурой (заводы, комбинаты). Для украинской армии это был важнейший логистический хаб, потеря которого серьезно осложняет снабжение и вынуждает ВСУ перебрасывать резервы ближе к линии фронта, подставляя их под удары российской авиации.

Освобождение города позволяет ВС РФ выйти на рубеж реки Оскол, укрепить безопасность Белгородской области и севера ЛНР, а также перехватить инициативу на Харьковском направлении, снимая напряжение с других участков фронта.





Хроника битвы за город: от потери до возвращения

Борьба за Купянск длилась с самого начала конфликта. Город был занят российскими войсками в феврале 2022 года, но оставлен в сентябре того же года, после чего ВСУ превратили его в мощный укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение критическим.