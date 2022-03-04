В США обвинили Украину в нарушении Женевской конвенции

04 марта 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Украина публикует фото пленных военных Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может нарушать Женевскую конвенцию, когда публикует фото и видео убитых и взятых в плен российских солдат. Об этом пишет американская газета Washington Post. «Украинское правительство опубликовало жуткие фотографии и видео убитых и взятых в плен российских солдат в надежде подорвать натиск Кремля. Но эксперты в области военной юстиции утверждают, что кампания нарушает Женевскую конвенцию», — сообщает Washington Post. Издание отмечает, что в документе сказано об обязательстве правительств стран постоянно защищать военнопленных от «оскорблений и общественного любопытства». МИД Украины в соцсетях Twitter, YouTube и мессенджере Telegram размещало множество изображений, которые показывают ужасы спецоперации РФ. На фото есть трупы солдат, в том числе изувеченные, где лица видно крупным планом. Также есть кадры допросов. Газета также отмечает, что подлинность материалов не может быть проверена независимо, как и нет подтверждений, что на кадрах пленные российские военные. Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. Целью является демилитаризация и денацификация, оккупации территории не будет. На Украине публикуют фейки о потерях российских самолетов и бронетехники, заявляли в Минобороны РФ. Также в ведомстве заявляли о нарастании объемов фейков по мере успешного выполнения российскими военными боевых задач, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина может нарушать Женевскую конвенцию, когда публикует фото и видео убитых и взятых в плен российских солдат. Об этом пишет американская газета Washington Post. «Украинское правительство опубликовало жуткие фотографии и видео убитых и взятых в плен российских солдат в надежде подорвать натиск Кремля. Но эксперты в области военной юстиции утверждают, что кампания нарушает Женевскую конвенцию», — сообщает Washington Post. Издание отмечает, что в документе сказано об обязательстве правительств стран постоянно защищать военнопленных от «оскорблений и общественного любопытства». МИД Украины в соцсетях Twitter, YouTube и мессенджере Telegram размещало множество изображений, которые показывают ужасы спецоперации РФ. На фото есть трупы солдат, в том числе изувеченные, где лица видно крупным планом. Также есть кадры допросов. Газета также отмечает, что подлинность материалов не может быть проверена независимо, как и нет подтверждений, что на кадрах пленные российские военные. Россия проводит на Украине спецоперацию по решению президента РФ Владимира Путина. Целью является демилитаризация и денацификация, оккупации территории не будет. На Украине публикуют фейки о потерях российских самолетов и бронетехники, заявляли в Минобороны РФ. Также в ведомстве заявляли о нарастании объемов фейков по мере успешного выполнения российскими военными боевых задач, сообщает RT.