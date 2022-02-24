Минобороны России сообщило о фейках про потери на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Над Украиной не сбивали самолет РФ, сказали в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Заявления о потерях российских самолетов и бронетехники на Украине являются фейком. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем. Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности», — сообщили URA.RU в пресс-службы Минобороны.

Ранее президент России заявил, что на Украине начнут военную операцию. По словам первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, операция на Украине не будет долгой. Армия РФ подавила средства противовоздушной обороны Украины, вывели из строя военную инфраструктуру авиабаз.

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Заявления о потерях российских самолетов и бронетехники на Украине являются фейком. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем. Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности», — сообщили URA.RU в пресс-службы Минобороны. Ранее президент России заявил, что на Украине начнут военную операцию. По словам первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, операция на Украине не будет долгой. Армия РФ подавила средства противовоздушной обороны Украины, вывели из строя военную инфраструктуру авиабаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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