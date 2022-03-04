Госдума срочно приняла закон о фейках про спецоперацию на Украине

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков про действия Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине. Соответствующее решение есть на официальном сайте нижней палаты парламента.
Документ о внесении ответственности в УК РФ за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, принят в третьем чтении. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков про действия Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине. Соответствующее решение есть на официальном сайте нижней палаты парламента. Документ о внесении ответственности в УК РФ за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, принят в третьем чтении. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы.