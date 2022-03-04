Госдума срочно приняла закон о фейках про спецоперацию на Украине

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, военные, солдаты, днр, бугас, комендатура
Максимальное наказание за недостоверные сведения составит 15 лет лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков про действия Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине. Соответствующее решение есть на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ о внесении ответственности в УК РФ за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, принят в третьем чтении. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы.

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков про действия Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине. Соответствующее решение есть на официальном сайте нижней палаты парламента. Документ о внесении ответственности в УК РФ за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине, принят в третьем чтении. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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