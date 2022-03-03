В Кургане резко выросла стоимость цветов

В цветочных магазинах Кургана из-за роста курса доллара и санкций подорожали цветы. Цены выросли на десятки процентов, а в некоторых случаях в два раза. Об этом URA.RU сообщили представители цветочного рынка в Кургане.
«Проблема большая, потому что стоимость импортного цветка зависит от курса доллара и увеличивается в соответствии со стоимостью валюты. Часть цветов выращивают в России, но российские производители выращивают не так много. Производители роз, например, подтягивают цену на свои цветы к стоимости роз из Эквадора или Голландии. Предприниматели повышают цены не потому, что хотят нажиться, а потому, что вынуждены», — рассказал URA.RU представитель агрофирмы «Магнолия».
Представитель агрофирмы отметил, что розы, хризантемы и другие экзотические цветы подорожали в два раза. По его словам, поставщики предупредили флористов, что не знают, как будут проходить закупки. Самыми дешевыми пока остаются тюльпаны, поскольку в России их выращивают в больших объемах. А владельцы магазинов оплатили поставку тюльпанов заранее.
Кроме того, после 8 Марта неделю или две не будет поставки цветов из-за проблем на границе. «Мы сейчас отрабатываем 8 Марта, а как будет дальше, мы не знаем», — объяснили URA.RU в оптово-розничной компании «ЦветТорг». В компании отметили, что цветы уже были оплачены и поэтому цены пока выросли только на 30-40%. Это связано с ростом стоимости доставки. Представитель другого курганского цветочного магазина сообщила URA.RU, что один из ее поставщиков принял заказ, но при этом заявил об отсутствии гарантий его выполнения.
В цветочных магазинах Кургана из-за роста курса доллара и санкций подорожали цветы. Цены выросли на десятки процентов, а в некоторых случаях в два раза. Об этом URA.RU сообщили представители цветочного рынка в Кургане. «Проблема большая, потому что стоимость импортного цветка зависит от курса доллара и увеличивается в соответствии со стоимостью валюты. Часть цветов выращивают в России, но российские производители выращивают не так много. Производители роз, например, подтягивают цену на свои цветы к стоимости роз из Эквадора или Голландии. Предприниматели повышают цены не потому, что хотят нажиться, а потому, что вынуждены», — рассказал URA.RU представитель агрофирмы «Магнолия». Представитель агрофирмы отметил, что розы, хризантемы и другие экзотические цветы подорожали в два раза. По его словам, поставщики предупредили флористов, что не знают, как будут проходить закупки. Самыми дешевыми пока остаются тюльпаны, поскольку в России их выращивают в больших объемах. А владельцы магазинов оплатили поставку тюльпанов заранее. Кроме того, после 8 Марта неделю или две не будет поставки цветов из-за проблем на границе. «Мы сейчас отрабатываем 8 Марта, а как будет дальше, мы не знаем», — объяснили URA.RU в оптово-розничной компании «ЦветТорг». В компании отметили, что цветы уже были оплачены и поэтому цены пока выросли только на 30-40%. Это связано с ростом стоимости доставки. Представитель другого курганского цветочного магазина сообщила URA.RU, что один из ее поставщиков принял заказ, но при этом заявил об отсутствии гарантий его выполнения.