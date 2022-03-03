03 марта 2022

В Telegram появился фейковый канал губернатора Шумкова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, шумков вадим
В пресс-службе губернатора отрицают причастность Вадима Шумкова к новому telegram-каналу Фото:

Канал под названием «Вадим Шумков» появился в мессенджере Telegram 4 марта. Для оформления канала используется фотография главы Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе губернатора отрицают причастность Шумкова к этому каналу.

«Это фейк», — заявили URA.RU в пресс-службе главы региона. На момент написания новости на канал было подписано около 30 пользователей. При этом в нем была опубликована только одна новость — о принимаемых правительством России мерах поддержки для обеспечения стабильности в экономике и социальной сфере. Комментарии к этой публикации закрыты.

«Это информплощадка для деловой повестки. Оперативно, подробно, эксклюзивно. Упор — на бизнес, производство, IT, здравоохранение», — написано в описании канала.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков завел страницу в соцсети «ВКонтакте» в октябре 2018 года — сразу же после назначения главой Курганской области. В феврале 2019 года он завел аккаунт в соцсети Instagram.

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Фейковый telegram-канал Вадима Шумкова создан 4 марта
Фото:

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Канал под названием «Вадим Шумков» появился в мессенджере Telegram 4 марта. Для оформления канала используется фотография главы Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе губернатора отрицают причастность Шумкова к этому каналу. «Это фейк», — заявили URA.RU в пресс-службе главы региона. На момент написания новости на канал было подписано около 30 пользователей. При этом в нем была опубликована только одна новость — о принимаемых правительством России мерах поддержки для обеспечения стабильности в экономике и социальной сфере. Комментарии к этой публикации закрыты. «Это информплощадка для деловой повестки. Оперативно, подробно, эксклюзивно. Упор — на бизнес, производство, IT, здравоохранение», — написано в описании канала. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков завел страницу в соцсети «ВКонтакте» в октябре 2018 года — сразу же после назначения главой Курганской области. В феврале 2019 года он завел аккаунт в соцсети Instagram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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