Канал под названием «Вадим Шумков» появился в мессенджере Telegram 4 марта. Для оформления канала используется фотография главы Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе губернатора отрицают причастность Шумкова к этому каналу.
«Это фейк», — заявили URA.RU в пресс-службе главы региона. На момент написания новости на канал было подписано около 30 пользователей. При этом в нем была опубликована только одна новость — о принимаемых правительством России мерах поддержки для обеспечения стабильности в экономике и социальной сфере. Комментарии к этой публикации закрыты.
«Это информплощадка для деловой повестки. Оперативно, подробно, эксклюзивно. Упор — на бизнес, производство, IT, здравоохранение», — написано в описании канала.
Канал под названием «Вадим Шумков» появился в мессенджере Telegram 4 марта. Для оформления канала используется фотография главы Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе губернатора отрицают причастность Шумкова к этому каналу. «Это фейк», — заявили URA.RU в пресс-службе главы региона. На момент написания новости на канал было подписано около 30 пользователей. При этом в нем была опубликована только одна новость — о принимаемых правительством России мерах поддержки для обеспечения стабильности в экономике и социальной сфере. Комментарии к этой публикации закрыты. «Это информплощадка для деловой повестки. Оперативно, подробно, эксклюзивно. Упор — на бизнес, производство, IT, здравоохранение», — написано в описании канала. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков завел страницу в соцсети «ВКонтакте» в октябре 2018 года — сразу же после назначения главой Курганской области. В феврале 2019 года он завел аккаунт в соцсети Instagram.