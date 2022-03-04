В Кургане вырубят больше ста деревьев

В Кургане ищут подрядчика, который вырубит 127 деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 100 деревьев планируют вырубить в Кургане до июня. Работы выполнит компания, которая станет победителем аукциона, объявление о котором опубликовано на портале госзакупок.

«Подрядчик обязуется выполнить работы по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана. Окончание выполнения работ по сносу деревьев и поросли деревьев, корчевке пней — не позднее 1 июня 2022 года. Работы по обрезке деревьев должны быть закончены в срок не позднее 20 апреля 2022 года», — говорится в аукционной документации.

Победителю торгов предстоит вырубить 127 деревьев в разных районах города, в том числе 21 — диаметром более 400 мм, а также 246 кубометров поросли деревьев. «Отходы сучьев, ветвей, раскряжевки, корчевания пней складировать в кучи, в первый день с момента после производства работ вывезти на полигон ТКО», — указано в техзадании.

Торги уже прошли, сейчас закупка находится на стадии работы комиссии. Согласно протоколу, опубликованному на портале госзакупок, на аукцион заявились пять участников. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей, но один из участников предложил выполнить работы за 467,8 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что во время расчистки русла в районе Омского моста в Кургане планируют вырубить более семи тысяч единиц древесной растительности и более 31 тысяч квадратных метров кустарников. Но на торги не заявился ни один участник.

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