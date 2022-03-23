Экономист раскрыл, почему Путин решил продавать газ в ЕС за рубли

23 марта 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отреагировал на возможность торгового эмбарго со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ за рубли недружественным странам показывает, что Москва не боится отказа Запада от покупки голубого топлива из России. Об этом заявил URA.RU эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. «Это стратегическое решение Путина, игра на опережение. Западные страны и ЕС поднимали ставки. Они говорили, что могут ввести торговое эмбарго в отношении России — могут прекратить закупать газ. Россия показывает, что готова пойти на разрыв контракта. Пусть теперь приходят на биржу, покупают рубли и платят в рублях. Если западные страны будут покупать валюту в Москве, то рубль укрепится. Заодно исчезнет риск, что платежи зависнут в западных банках», — сказал Митрахович. По его словам, в Европе не смогут найти замену российскому газу. «В случае отказа от российского газа такие же объемы [на замену] они не найдут. В ЕС начнутся проблемы с промышленностью», — пояснил экономист. Статья по теме Путин укрепил рубль вопреки санкциям Запада Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что Россия будет продавать газ за рубли недружественным странам, поскольку вести расчеты в валюте при экспорте товаров из России в Европу не имеет смысла. Поводом для такого решения стали заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед Россией, пояснил президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ за рубли недружественным странам показывает, что Москва не боится отказа Запада от покупки голубого топлива из России. Об этом заявил URA.RU эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. «Это стратегическое решение Путина, игра на опережение. Западные страны и ЕС поднимали ставки. Они говорили, что могут ввести торговое эмбарго в отношении России — могут прекратить закупать газ. Россия показывает, что готова пойти на разрыв контракта. Пусть теперь приходят на биржу, покупают рубли и платят в рублях. Если западные страны будут покупать валюту в Москве, то рубль укрепится. Заодно исчезнет риск, что платежи зависнут в западных банках», — сказал Митрахович. По его словам, в Европе не смогут найти замену российскому газу. «В случае отказа от российского газа такие же объемы [на замену] они не найдут. В ЕС начнутся проблемы с промышленностью», — пояснил экономист. Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что Россия будет продавать газ за рубли недружественным странам, поскольку вести расчеты в валюте при экспорте товаров из России в Европу не имеет смысла. Поводом для такого решения стали заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед Россией, пояснил президент.